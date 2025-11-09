2025明治安田J1リーグ第36節が9日に行われ、ガンバ大阪とヴィッセル神戸が対戦した。4位神戸は前節、すでに降格が決まっているアルビレックス新潟に2点差を追いつかれる失態を演じ、首位鹿島アントラーズとの勝ち点差「5」を縮めることに失敗した。今節鹿島が勝利したため、神戸は引き分け以下だと、鹿島に続く史上2クラブ目となる3連覇の可能性が消滅する。序盤からお互いにゴールへ近づく場面を生み出したが、得点は生まれ