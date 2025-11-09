2025明治安田J2リーグ第36節が8日と9日に行われた。水戸ホーリーホックのクラブ史上初となるJ1昇格は、次節以降にお預けとなった。ホームに4位RB大宮アルディージャを迎えての一戦は、終盤に杉本健勇の2得点を浴びて敗れた。V・ファーレン長崎は愛媛FCに4−0で勝利し、水戸との勝ち点差を「1」に縮めて次節の直接対決に臨む。ジェフユナイテッド千葉は藤枝MYFCと引き分けて、自動昇格圏との勝ち点差は「3」に広がった。次