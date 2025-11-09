午後5時すぎ岩手県で震度4を観測する地震がありました。この地震で岩手県に津波注意報が出ています。すぐに津波が来ます。予想される津波の高さは1メートルです。海岸や川の河口から離れてください。気象庁によりますと午後5時3分ごろの地震で震度4を観測したのは、盛岡市、矢巾町、涌谷町です。さらに東北地方の広い範囲で震度3の揺れを観測しています。震源地は三陸沖。地震の規模を示すマグニチュードは6.7、震源の深さは10キロ