毎月、新たに発売されるビジネス書は約500冊。いったいどの本を読めばいいのか。読書家が集まる本の要約サービス「flier（フライヤー）」で、10月にアクセス数の多かったベスト20冊を、同サービスの編集部が紹介する――。写真＝iStock.com／Perawit Boonchu※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Perawit Boonchu第1位：『AI分析でわかった 仕事ができる人がやっている小さな習慣』（越川慎司著、アスコム）第2位：『Z世代の