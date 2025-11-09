ドジャースのキム・ヘソン内野手が６日、ワールドシリーズの優勝パレードを終えオフに突入し韓国へ凱旋帰国、仁川（インチョン）国際空港で囲みインタビューに応じたが、一時中断となるハプニングが生じたと７日、現地メディアのウィキツリーなどが報じた。キムは、優勝した所感を聞かれ「とても楽しかったし、夢の舞台に立てたことがとてもうれしかった。しかもその舞台で優勝することができて、その喜びをチームメートと分か