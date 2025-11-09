９日午後５時３分頃、三陸沖を震源とする地震があり、岩手県盛岡市や宮城県涌谷町で震度４を観測した。気象庁は同５時１２分、岩手県に津波注意報を発表した。震源の深さは約１０キロ、地震の規模を示すマグニチュードは６・９と推定される。津波は岩手県で１メートル、北海道太平洋沿岸の東部から西部、青森県太平洋沿岸、宮城県、福島県、茨城県で０・２メートル未満と予想されている。また、岩手県の久慈港と大船渡で２０