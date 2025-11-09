「明治安田Ｊ１、Ｇ大阪１−１神戸」（９日、パナソニックスタジアム吹田）リーグ３連覇へ、勝利するしかない神戸だったが、ドローで優勝の可能性は消滅した。前半はＧ大阪にボールを支配される時間が長く、何度もゴールを捉えられそうになったが、ＧＫ前川が身をていした守備でしのいだ。攻撃ではＦＷ大迫、宮代、武藤で前線を固め、得点を奪うことに重心をかけた先発を組んだ。前半１４分に宮代がシュートを放つも、相手