月曜日は低気圧や前線が離れていき、冬型の気圧配置となる見込みです。日本海側は雨が降りやすく、北海道や東北北部では、寒気の影響で平地でも雪へと変わっていくでしょう。東日本の山沿いも、雪になる所がありそうです。北陸や北日本は大気の状態が不安定となるため、落雷や突風、ひょうにもご注意ください。関東から西は広い範囲で晴れますが、全国的に北風が強まるでしょう。日中の気温は関東から西で20℃近い所が多く、東京も