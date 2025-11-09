「明治安田Ｊ１、広島３−０浦和」（９日、エディオンピースウイング広島）浦和が深刻な得点力不足を抜け出せぬまま、完封負けを喫した。直近８試合１得点で、試合後にはサポーターと選手が思いをぶつけ合うシーンもあった。試合は序盤こそ、浦和ペースで進んだものの、前半４３分に失点すると、後半にも２失点。スコルジャ監督は「立ち上がりは準備通りのいいプレーができた」としながらも、「失点の場面以降は同じパフォー