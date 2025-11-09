タレントの上沼恵美子が９日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演。俳優でシンガーソングライターのディーン・フジオカが離婚を発表したニュースにコメントした。フジオカは先月１８日、自身のファンクラブサイトを通じて中国系インドネシア人の妻との離婚を発表。「長い時間をかけて話し合いを重ね、お互いの価値観や将来への考え方の違いを理解し、尊重し合った結果、それぞれの道を歩むことが最善だと考えまし