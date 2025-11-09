双子座・女性の運勢 パートナーシップが少々難しい時期かもしれません。現在、パートナーや親友など、自分の大事な存在は物ごとに勢いづきやすい状態で、衝動性も高まっています。前向きさはありますが、かなり唐突で周囲の状況や気持ちには目がいかない傾向かも。また、そもそもいまは、社会面を中心に双子座を取り巻く周囲も大きく動き、長年の問題や不安感を解消する流れにあるため、普通にしていても