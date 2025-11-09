蟹座・女性の運勢 自分の大事な心の整理が進むときです。いまの蟹座は自分のなかに長くあった問題、不安感や傷に真面目に向き合いつつあり、現段階まででだいぶ解消しつつあるでしょう。その解放感もあるのか、社会面などを通じて思いきった行動を起こしたくなるタイミングでもあるかも。ただ現状、蟹座の準備は十分ではないよう。衝動的にもなりやすい時期なので、その負担はそのまま自分自身の心身にきます。楽しんでやれる範囲