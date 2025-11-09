乙女座・女性の運勢 パートナーや親友など、大事な人との関係性を含め、身近な人たちとのかかわりを深く見直す流れは継続中。ですが、ある一面ではやれることをやってさっぱりし、「自分自身をより大事にしていきたい」という気持ちが高まってくるのが今週です。今後やってみたいことも思い浮かびそうですが、その反面、仕事やこれまでの状況下にあるものなどを受け入れにくく、素直に取り組めなくなってくることも。