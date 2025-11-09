蠍座・女性の運勢 自分を見直す最近の行動が効果を生み、過去の問題や不安感が少しずつ解消されつつある今週です。その解放感もあってか、新たな挑戦や環境の変化に意識が向かい始めるときですが、実際にはまだ十分に解消されたわけではないせいか、いまの蠍座は衝動的な傾向がやや強いよう。大きなことを急に決めたり、お金を使ったりしたくなるかも。が、それによって自分自身も調子が狂い、身近な人たちともかみ合いにくくなる