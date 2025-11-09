山羊座・女性の運勢 親しい人間関係のなかから多くを学び、過去の問題や心の傷を解消していく状況下にいる山羊座。ただ、次第に手放しは進み、気持ちはラクになってきているでしょう。その影響もあってか、好奇心や新しいことをしたい衝動が高まってきそうな今週です。それ自体は前向きなものですが、現状の山羊座はまだそこまで本格的な挑戦に向き合う準備は整っていないよう。かつ、いまは衝動性も高いため、直感的に何かを判断