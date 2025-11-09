魚座・女性の運勢 自分自身を深く見直し、長く心のなかに潜む問題や過去の傷を少しずつ手放していく大事な流れはまだ中間地点。とはいえ、手放しは順調に進んでいて実際、気持ちはラクになり、新たな意欲も湧きつつあるでしょう。その意欲が次に向かうのは、おそらく社会面。いまは興味深く意欲的になれる内容も入ってきやすいので、おおいに挑戦心をかき立てられるよう。ただ、自分自身への向き合いはまだ終了していないので、本