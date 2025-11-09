岩手県に津波注意報が出ました。第1波の到達予想時刻は、宮古、大船渡、釜石は午後5時30分、久慈港は、午後5時40分となっています。津波の高さは、予想の2倍以上になることもあります。ただちに海岸や川岸から離れてください。津波は第1波よりも第2波、第3波と高くなる事があります。たとえ数十センチの水でも、ものすごい力です。足をとられ、命を落とします。津波は1回だけではなく、何回も襲ってきます。津波が最も高くなるまで