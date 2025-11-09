11月9日、東京競馬場で行われた10R・イクイノックスメモリアル（3歳上3勝クラス・芝2000m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、ウィクトルウェルス（牡3・美浦・宮田敬介）が快勝した。2馬身差の2着にエラン（牡4・美浦・蛯名正義）、3着にスパークリシャール（せん4・美浦・小島茂之）が入った。勝ちタイムは1:58.6（良）。2番人気で武藤雅騎乗、エセルフリーダ（牝4・美浦・武藤善則）は、4着敗退。【オキザリス賞】サトノボヤー