11月9日、東京競馬場で行われた9R・オキザリス賞（2歳1勝クラス・ダ1400m）は、岩田望来騎乗の1番人気、サトノボヤージュ（牡2・美浦・田中博康）が快勝した。5馬身差の2着にマジッククッキー（牡2・美浦・加藤士津八）、3着にエコロレーヴ（牡2・栗東・森秀行）が入った。勝ちタイムは1:23.2（稍重）。2番人気で鮫島克駿騎乗、エコロシード（牡2・美浦・堀宣行）は、4着敗退。【東京7R】ルメール騎乗 ディーズゴールドが快勝