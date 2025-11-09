童話のタイトルを中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！中国語で「銀河鐵道之夜」の意味は？中国語で「銀河鐵道之夜」と表す童話はなんでしょうか？ヒントは、夜空をテーマにした作品です。いったい、中国語で「銀河鐵道之夜」と表す童話とは……？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「銀河鉄道の夜」でした！「銀河鉄道の夜」は、宮沢賢治による童話作