9日午後5時3分頃、三陸沖を震源とするマグニチュード6.7の地震が発生し、岩手県、宮城県で最大震度4を観測しました。この地震により津波が発生するおそれがあります。詳しくは津波情報を確認してください。地震の概要9日午後5時3分頃、岩手県、宮城県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は三陸沖(北緯39.4度、東経143.5度)で、震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は6.7と推定されます。この地震により津