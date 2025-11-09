◆明治安田Ｊ２リーグ▽第３６節千葉１―１藤枝（９日・フクアリ）１７年ぶりのＪ１復帰を目指す千葉は、ホームで藤枝に１―１と引き分けた。首位水戸に勝利した大宮と勝ち点差で並んだが、得失点差で上回られて３位を明け渡し、４位に後退した。前日に勝利した自動昇格圏の２位長崎との勝ち点差は、残り２試合で３となった。前半７分、ＣＫから藤枝に先制を許す展開に。しかしＣＫの混戦からＰＫを得ると、これを同１５分に