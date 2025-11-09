◇大相撲九州場所初日（９日、福岡国際センター）西前頭１２枚目・友風（中村）が東１３枚目・豪ノ山（武隈）に引き落としで敗れ、黒星スタートとなった。立ち合いは豪ノ山の当たりを受け止め、突っ張りで応戦したが、左足が滑った。「左足？条件はみな一緒ですから。自分がバランスを崩したということ」と素直に負けを認めた。しかし、立ち合いからの流れについては「メチャクチャいい立ち合いでした。先場所（９勝６敗）の