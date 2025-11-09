瀬戸内国際芸術祭の秋会期は9日が最終日です。春会期から始まり107日間にわたって行われた3年に一度の現代アートの祭典が幕を閉じます。会期中は、多くの人でにぎわった高松港もあいにくの雨とあって人影はまばらでした。フェリー各社によりますと、ピーク時には積み残しも出ていた島へ向かうフェリーも9日午前の便の乗船率は３割から６割ほどだったということです。（直島に行った人） 「ギ