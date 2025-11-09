俳優の横浜流星（29）が9日、自身のインスタグラムを更新。主演を務めるNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜後8・00）のクランクアップを迎えたことを報告し、現在の胸中を記した。横浜は「大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華之夢噺〜』先日クランクアップしました」と書き出し「約1年半"べらぼう"に捧げ大衆文化の基礎を築き上げ、エンターテイメントを発展させた蔦屋重三郎に敬意を払い、生ききりました。"べら