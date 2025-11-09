気象庁によると、９日午後５時３分ごろの地震により長周期地震動・階級１を観測した。長周期地震動・階級１を観測した地域は青森津軽北部、岩手内陸北部、岩手内陸南部、宮城北部、秋田沿岸北部、秋田沿岸南部、秋田内陸南部、山形庄内長周期地震動・階級１を観測した場所は五所川原市栄町、奥州市水沢大鐘町、雫石町西根上駒木野、登米市中田町、大崎市古川三日町、大崎市古川大崎、涌谷町新町裏、秋田市山王、秋田市雄和女米木、