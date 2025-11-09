気象庁は９日午後５時３分ごろの地震による観測点ごとの津波到達予想時刻と満潮時刻を発表した。岩手県（津波注意報）岩手県各地岩手宮古（到達予想時刻：９日午後５時３０分、満潮時刻：９日午後４時１４分）岩手大船渡（到達予想時刻：９日午後５時３０分、満潮時刻：９日午後４時２３分）岩手釜石（到達予想時刻：９日午後５時３０分、満潮時刻：９日午後４時２４分）岩手・久慈港（到達予想時刻：９日午後５時４０分、満潮時刻