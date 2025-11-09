9日午後5時3分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは6.9と推定されます。津波警報等（大津波警報・津波警報あるいは津波注意報）を発表中です。この地震について、緊急地震速報を発表しています。最大震度4を観測したのは、岩手県の盛岡市と矢巾町、宮城県の涌谷