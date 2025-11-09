今年、日本人として初めてアメリカ野球殿堂入りを果たしたイチローさん（52、マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）による高校球児への指導が、8日、9日の2日間に渡って行われた。【写真を見る】イチロー「日々の鍛錬で自分を超えていく」新潟の球児に期待「気持ちの強さ、思いの大きさを感じる、相当だねこれは」この取り組みは2020年の智弁和歌山から始まり、21年は国学院久我山（東京）、千葉明徳（千葉）、高松商（香