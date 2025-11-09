「明治安田Ｊ１、Ｇ大阪１−１神戸」（９日、パナソニックスタジアム吹田）Ｇ大阪のサブメンバーＧＫ東口順昭がレッドカードで退場になった。後半３３分、ペナルティーエリア内で食野が倒されたプレーをめぐりＶＡＲでＰＫの確認が行われた。相手の足が食野の足に掛かっていたが、審議の結果、ＰＫはなしとなった。これにＧ大阪ベンチは猛抗議。東口がレッドカードを受けた。スタジアムは騒然となり、ポヤトス監督は頭を抱えた