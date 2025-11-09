気象庁は、9日午後5時12分に津波注意報を発表しました。気象庁によりますと、9日午後5時03分に三陸沖を震源とする強い地震が起きました。震源の深さは10キロメートル以上。地震の規模を示すマグニチュードは6.7と推定されます。津波注意報が発表された地域は、岩手県です。海の中や海岸付近は危険です。海の中にいる人はただちに海から上がって、海岸から離れてください。潮の流れが速い状態が続きますので、注意報が解除されるま