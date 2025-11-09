¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë?ÄËº¨!??±Ç¤ê¹þ¤ß¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ößê¤á¤­¡ù¥¢¥ó¥Õ¥©¥ì¥ó¥È¡×¤ÎÎëÌÚMob.(26)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£?¾×·â?¤Î±Ç¤ê¹þ¤ß¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÃË±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤Í?¡×¤È¡¢¥×¡¼¥ë¤Ç¤Î¥Ó¥­¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Ó¥­¥Ë¤Î¿§¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÀÄ¤¤¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¤Ï¡¢°¦Ç­¤Î¥Ý¥Æ¤Î»Ñ¤¬¡£¶»¤ÎÃ«´Ö¤Ë»ëÀþ¤¬¸þ¤­¤¬¤Á¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë±Ç¤ê¹þ¤ó¤À¥Ý¥Æ¤Î»Ñ¤Ëµ¤¤Å¤¯¤È¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¼ÒÄ¹!¸«ÀÚ¤ì¤Æ¤Þ¤¹!¡×¡Ö¤è¤¦¤ä