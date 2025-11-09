◆大相撲九州場所初日十両・朝翠龍（押し出し）日向丸（9日、福岡国際センター）新十両の長村改め日向（ひむか）丸（21）＝宮崎県延岡市出身、木瀬部屋＝は初日を飾れなかった。相手のいなしから押し出され「もう少し突っ張っていきたかった。相手を見すぎた。離れたところで前に出ないと。消極的ですね」と反省した。宮崎県出身では同じ延岡市出身の琴恵光（元幕内、現尾車親方）以来11年ぶりの新十両。初めての土俵入り