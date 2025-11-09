＜ACNチャンピオンシップ最終日◇9日◇三木ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇7004ヤード・パー71＞最終日が悪天候で中止になり、ルーキーの福住修は2試合連続のトップ10入りとなる自己最高の2位タイでフィニッシュした。賞金438万円を上乗せし、今季の獲得賞金がシード獲得の目安となる1000万円を突破。さらにトップ10入りを果たしたことで、「三井住友VISA太平洋マスターズ」（13日開幕）の出場権も獲得した。【写真】竹ぼうきを振り回