＜マオタイ シンガポールオープン最終日◇9日◇ザ・シンガポールアイランドCC（シンガポール）◇7295ヤード・パー72＞高額賞金がかかるアジアンツアーのインターナショナルシリーズ第8戦。トータル19アンダーまで伸ばした浅地洋佑がワン・ジョンフン（韓国）とのプレーオフを制し、同シリーズ初優勝を果たした。優勝賞金として36万ドル（約5527万円）が贈られる。【写真】めちゃくちゃかわいい！お猿さんの親子2019年の日本・