歯と口の健康への意識を高めてもらおうという「やまぐち健口フェスタ」が9日、周南市で開かれました。このイベントは、山口県歯科医師会が毎年、開催しているもので9回目の今回ははじめて徳山動物園が会場となりました。（山口県歯科医師会小山茂幸会長）「動物たちもしっかり食べることで元気に過ごしています私たち人間も同じです歯を大切にすることは体と心の健康を守る第1歩です」会場には、口の健康診断はもちろん歯ブラシ