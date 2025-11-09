¿·¤·¤¤1½µ´Ö¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£º£½µ¤Î±¿Àª¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©11·î10Æü¡Ê·î¡Ë¡Á11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î±¿Àª¤ò¡¢ÌÀ²§¥Ø¥«¥Æ¤Î12À±ºÂ½µ´ÖÀê¤¤¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªÂè1°Ì¡ú³ªºÂ±¿ÀªÂè1°Ì¡ªº£½µ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÆâ¤Ê¤ë²Ð¤Ç¡¢À¤³¦¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¡×¤Ç¤¹¡£¿´¤ÎÄì¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ðÇ®¤¬¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤±¤ì¤ÉÎÏ¶¯¤¯ºÆÅÀ²Ð¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤¢¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾×Æ°¤¬²êÀ¸¤¨¤½¤¦¡£Ã¯¤Ë¤â¤¤¤ï¤º¤³¤Ã¤½¤ê