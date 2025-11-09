デビュー15周年のシンガーソングライターのmiwaが8日、広島県福山市の遊園地「みろくの里」でミニライブを実施した。【LIVE写真】miwa、花火＆イルミネーションのド派手ライブ「みろくの里」は県内唯一の大型レジャー施設で、miwaとは2019年に26枚目のシングルとしてリリースした「ティーンエイジドリーム」のミュージックビデオを撮影した場所。同曲のミュージックビデオはmiwaが出演せず、俳優・声優として活躍する原菜乃華