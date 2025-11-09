◇侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs 韓国(15・16日、東京ドーム)野球日本代表・侍ジャパンは9日、強化試合として行われる韓国戦に出場する韓国代表メンバーを発表しました。今回指揮を執るのはユ・ジヒョン監督。今回の韓国チームには、2023年のWBCにも出場したクァク・ピン投手やウォン・テイン投手、パク・ヘミン選手なども参加することが分かりました。さらに注目の若手選手なども名を連ねており、フレッシュな布陣となっていま