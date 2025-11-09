気象庁によると、９日午後５時３分ごろ、地震があった。震源地は三陸沖。震源の深さは１０キロ。地震の規模を示すマグニチュードは６．５と推定。この地震で日本沿岸で若干の海面変動があっても被害の心配なし。震度４を観測したのは、盛岡市、矢巾町、涌谷町。震度３を観測したのは、青森市、八戸市、十和田市、むつ市、つがる市、野辺地町、七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町、五戸町、田子町、青森南部町、階上町、宮古市、花