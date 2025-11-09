日本選手初のボクシング世界５階級制覇を目指してバンタム級に転向したＷＢＣ世界同級５位の井岡一翔（３６＝志成）が９日、都内で行われた恵美夫人が手がける離乳食ブランド「ＩＬＹＢＡＢＹ」（イリーベイビー）のイベントに出席。ＷＢＡ同級王者の堤聖也（角海老宝石）が対戦を希望していることを「ぜひやりたい」と歓迎した。今年５月にフェルナンド・マルティネス（アルゼンチン）との再戦に敗れた井岡は、１０月２９日に