■これまでのあらすじ家族を失うことをおそれ、矢部マリアとの不倫を終わらせようと決意した夫。一方的に別れのメッセージを送り、連絡先をブロック。しばらくはつきまとわれるなどしたが、なんとか関係を断ち切れたと思っていた…■岡本マリアだと…？ ■すると妹から… ■“いつもの店”に到着 ■訴えようなんて思っちゃいない矢部マリアが既婚者だと知りなにを思ったのかと思えば…開いた口が塞がらないとはこのことですね。「