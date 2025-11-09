巨人が９日、ジャイアンツタウンとジャイアンツ球場の室内で行われている秋季キャンプの第３クール最終日を迎えた。阿部慎之助監督は来季の内野のレギュラー争いについて「みんな大いにチャンスがあると思う」と競争心を促した。主砲の岡本がポスティングシステムを利用して米大リーグへの移籍を目指しており、正二塁手の吉川は１０月下旬に「両側関節鏡下股関節唇形成術」を受けていた。指揮官は吉川の復帰時期について「まだ