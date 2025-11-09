◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３６節Ｇ大阪１―１神戸（９日・パナスタ）試合前時点で首位・鹿島を勝ち点差８で追いかけていた神戸が、Ｇ大阪と引き分けて優勝の可能性がなくなった。真っ向から激しくぶつかってくるＧ大阪と、互いに一歩も引かない展開を繰り広げた。セカンドボールの回収、中盤での攻防、切り替えの速さなど見応えある試合展開となった。相手の圧力にも耐えつつ、勝利以外優勝の可能性が途絶える神戸も攻撃を