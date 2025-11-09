今年のエリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）は、どんなドラマが生まれるのか。過去の名勝負、０５年２着のオースミハルカと１着スイープトウショウの激戦を振り返る。オースミハルカはエリザベス女王杯で２年連続２着で、女王の座に惜しくも届かず。２００４年は武豊騎手とコンビのアドマイヤグルーヴにゴール前でかわされ、０５年はスイープトウショウ（池添謙一騎手）の鬼脚に屈した。