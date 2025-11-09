６日、長沙市望城区の中南社区で、リハビリ器具を使う住民（中央）をサポートするボランティアと医療スタッフ。（長沙＝新華社記者／陳思汗）【新華社長沙11月9日】中国湖南省長沙市望城区の障害者連合会はここ数年、市の障害者連合会が進める友好社区（コミュニティー）の建設を契機に、社区の事務所や公共スペース、居住区などのバリアフリー改修を実施し、体の不自由な住民が外出する際の「最後の1メートル」を改善する取り組