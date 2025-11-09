体調不良のため、8月から活動を休止しているシンガー・ソングライターのimaseが9日、自身のXを更新。近況を伝えた。この日、25歳の誕生日を迎えたimaseは「25歳〜！最近はゲーム作ってるよ〜！」と報告。「2週間近くかけて頑張ったデータが昨日バグで消えました。良い年になりそう〜。。。笑」と自虐を交えながら近況を明かした。この投稿には「ポスト嬉しすぎる〜。ありがとう」「たくさんやりたいことしてたくさん食べてた