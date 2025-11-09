気象庁によると、９日午後５時３分ごろ、東北地方で震度４の地震があった。震度４を観測したのは、岩手内陸北部、宮城北部。震度３を観測したのは、岩手沿岸北部、岩手沿岸南部、岩手内陸南部、宮城南部、宮城中部、青森津軽北部、青森三八上北、青森下北、秋田沿岸北部、秋田沿岸南部、秋田内陸南部、山形庄内、山形村山。