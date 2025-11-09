「青森屋 by 星野リゾート」(青森県三沢市)2025年12月3日から2026年2月28日までの期間、「ねぶり流し灯篭」を実施する。絶景雪見露天「ねぶり流し灯篭」同施設では、「のれそれ青森 〜ひとものがたり〜」をコンセプトに、祭りや方言、食などの青森の文化を体験できる滞在を提案している。青森には四季折々の魅力があり、中でも代表的なのは夏の祭り。その象徴であるねぶたを、雪景色が美しい冬でも楽しめるよう、同取り組みが企画