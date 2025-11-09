星野リゾートが展開する「リゾナーレトマム」(北海道勇払郡)では、家族みんなで楽しむ「冬のファミリー旅」を提案している。冬のファミリー滞在 イメージ「北海道の大地を感じるグレイスフルステイ」をコンセプトに掲げる同施設では、子どもの成長に寄り添いながら楽しめる冬ならではの体験を通して、心に残る冬のファミリー旅を提案している。初めて雪に触れる子どもは、白銀の絶景を舞台に雪と仲良くなる最初の一歩を踏み出す。